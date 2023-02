Ein fröhlich gestimmtes Fazit zum Landsberger Fasching

Das Faschingstreiben klingt in Landsberg aus. Zeit für eine Bilanz des Elferrats. Und auch die Gewinner des Gaudiwurms stehen fest.

Mit dem Kehraus des Elferrats in Didi‘s Vogelhäusl am Dienstagnachmittag geht auch der Faschingsspaß in Landsberg zu Ende. Damit ist es auch Zeit für ein Fazit. Der Faschingsverein der Licaria wollte die närrische Zeit in der Lechstadt neu aufleben lassen. Licaria-Sprecher Thomas Bihler zieht ein Fazit und gibt preis, welche Fußgruppen und Wagen von der Landsberger Jury prämiert werden.

Thomas Bihler ist restlos begeistert: "Von der Vorbereitungsphase, über den Rathaussturm, bis hin zum Inthronisationsball und den Lumpigen Donnerstag war das eine ganze geschmeidige Geschichte." Letztlich habe der neue Elferrat alles selbst organisiert und man sei daher stolz auf das Geleistete.

Licaria freut sich über den gelungen Faschingsumzug am Lumpigen Donnerstag

Allein der Lumpige Donnerstag lockte rund 10.000 Närrinnen und Narren aus nah und fern nach Landsberg. Nach dem Umzug durch die Altstadt wurde ausgelassen in Lokalen, im Freien und später im Zelt an der Waitzinger Wiese gefeiert. Der Ausblick von der Bühne am Hauptplatz auf die fröhliche Menschenmenge sei einfach toll und vor allem friedlich gewesen – "es gab keine größeren Auseinandersetzungen oder Schlägereien", so Bihler. Und tatsächlich, wie berichtet, verzeichnete die Polizei bei den vergangenen Umzügen vor der Pandemie weit mehr Straftaten, vor allem Körperverletzungen nach Streitigkeiten.

Der einzige Wermutstropfen für die Licaria: Die weiterführenden Schulen haben die Jugendlichen am Lumpigen nicht früher gehen lassen, damit diese am Gaudiwurm hätten teilnehmen können. "Das war dafür ein ganz besonderer Anreiz, dass alles gelingt, um die Schulen für das nächste Mal zu überzeugen", sagt Bihler. Dazu beitragen könnte womöglich auch die Entscheidung der Jury, die beim Umzug durch die Altstadt alle Teilnehmenden in Augenschein nahm.

Gaudiwurm-Jury hat entschieden: Erpftinger Grundschule belegt den ersten Platz

Um den Wettbewerb fair zu gestalten, wurde zwischen Fußgruppen und Wagen unterschieden. Der erste Platz erhält jeweils 200 Euro, der zweite Platz 150 Euro Preisgeld und die Drittplatzierten 100 Euro. So konnte die Grundschule Erpfting mit ihren Schmetterlingsoutfits und dem Motto "Entfaltung braucht Platz" am meisten überzeugen. Den zweiten Platz belegt die Grundschule Spitalplatz mit "So ein Zirkus um den Schlossberg", einer Anspielung auf den umstrittenen Neubau der Schlossbergschule, die ihre neue Lernstätte werden soll. Die Fußgruppe Neudießen erzielte mit nachhaltigen Barockkleidern und dem Motto "Recycling, aus Alt wird Neu" den dritten Platz.

Auch alle Wagen waren heuer wieder aufwendig gestaltet. Auf dem ersten Platz landen die Faschingsfreunde Hiltonia aus Hiltenfingen mit ihrem Wagen im "König der Löwen"-Stil. Den zweiten Platz belegt die Jugendinitiative Scheuring mit ihrem Wagen in "Harry Potter"-Optik. Den dritten Platz erhält der Burschenverein Schwabhausen e. V. mit seinem imposanten Wikingerschiff.