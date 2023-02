Ein fulminanter Auftakt für den Landsberger Fasching

Plus Der Schwarzweiß-Ball des Landsberger Faschingsvereins Licaria ist ein voller Erfolg. Gelungene Einlagen und ein ausverkaufter Saal sorgen für Stimmung.

Auftakt für den Landsberger Fasching und Premiere für den noch jungen Landsberger Faschingsverein Licaria: Die erste Großveranstaltung des Vereins, der „Inthro(nisations)-Ball“ in der Aula der Mittelschule war ein Erfolg auf ganzer Linie. Festliches Ambiente, ein mit 250 Plätzen restlos ausverkaufter Saal und mitreißende Tanzmusik sorgten für Stimmung, und Auftritte und Einlagen verliehen der Veranstaltung alles, was es für einen großen, niveauvollen Faschingsball braucht.