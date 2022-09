Landsberg

Ein Gartenparadies in Friedheim: Keine Angst vor der wilden Natur

In Marco Gagelmanns Garten in Friedheim gibt es auch ein Schotterbeet und einen Teich.

Plus Bei Gartenbesitzer Marco Gagelmann in Friedheim darf die Natur an einem Hanggrundstückeinfach machen, was sie will. So fühlen sich auch zugelaufene Katzen wohl.

Von Dagmar Kübler

Mit der Zertifizierung und Verleihung der Plakette „Bayern blüht – Naturgarten“ würdigen die gartenbaulichen Verbände eine boden- und wasserschonende Bewirtschaftung sowie den Erhalt der Artenvielfalt im Haus- und Kleingarten. Sie regen damit zur Nachahmung an. Auch im Landkreis Landsberg haben sich einige Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer zertifizieren lassen. Wir stellen sie und ihre Gärten vor. Hier der Garten von Marco Gagelmann in Friedheim.

