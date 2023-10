Landsberg

DJ Viktor Gwosdz: Ein Gasthof in Landsberg ist seine Schlagerbühne

Plus Seine Musik ist nachweislich nicht jedermanns Geschmack. Doch Viktor Gwosdz' Freude am Schlager ist ansteckend. Eine Geschichte eines verhinderten Sängers.

Von Vanessa Polednia

Der Landsberger Hauptplatz ist seine Bühne, und sein Publikum sind die hungrigen und durstigen Gäste des Lokals. Viktor Gwosdz ist 80 Jahre alt, wohnt in einer Seniorenresidenz am Englischen Garten und trägt unauffällige Kurzarmhemden. Aber anstatt sein fortgeschrittenes Lebensalter mit Bingo-Spielen und Kreuzworträtseln zu verbringen, bevorzugt der Landsberger ein sozialeres Hobby. Und so ist er fast jeden Tag als DJ im Gasthof Mohren zugange.

Die Musik hilft Viktor Gwosdz durch schwere Zeiten

Einen auf Schallplattenspielern scratchenden Rentner mit einer ausgefeilten Vinylsammlung darf man sich dabei nicht vorstellen. Zwei übervolle Stofftaschen mit unzähligen CDs und eine hüfthohe Anlage mit integriertem Lautsprecher hingegen schon. Bei gutem Wetter sitzt er auf einer Bank mit Blick auf den Außenbereich der Gaststätte, bei Kälte beschallt er den Innenbereich. Zur Wiesn-Zeit geht es eher zünftig mit Blasmusik zu – "das gefällt den Oktoberfestbesuchern und Touristen". Wenn er ein verliebtes Paar sieht, spielt er besonders romantische Musik. Ihn selbst habe sein Hobby auch in Kontakt mit dem anderen Geschlecht gebracht, erzählt Viktor Gwosdz: "Ein Bussi auf die Backe gab es schon." Nach der Scheidung seiner zweiten Ehe vor vier Jahren sei er auf die Idee gekommen, erwähnt der rüstige Rentner. "Die Musik hat mir die Kraft gegeben, die Trennungen zu verkraften."

