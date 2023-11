Ein Gedenkkonzert erinnert an Axel Flörke

Im Rathausfestsaal will man an den verstorbenen Stadtrat Axel Flörke erinnern, der viel Engagement in Sachen Kultur zeigte. Der Eintritt ist frei.

Dass er nicht so einfach zu ersetzen ist, das merkt man heute noch in allen Bereichen der Kultur in Landsberg. Axel Flörke verstarb im Frühjahr völlig unerwartet und schnell merkte man, wie aktiv in er in Sachen Kultur war, ohne groß darüber zu reden. Um an ihn zu erinnern, findet im Rathausfestsaal am Samstag, 18. November, ab 16 Uhr ein Gedenkkonzert ihm zu Ehren statt. Viele jungen Künstlerinnen und Künstler, die er gefördert hat, spielen ihm zu Ehren. Flörke war auch Träger des Goldenen Ehrenrings der Stadt Landsberg.

Liederabend im Rathausfestsaal: Franziska Reif (Klavier). Foto: Thorsten Jordan

Vorwiegend Künstlerinnen und Künstler, die den Kulturförderpreis des Landkreises Landsberg aus Flörkes Händen entgegennehmen durften, werden das Konzert ihm zu Ehren bestreiten. Franziska Reif ( Klavier), Solitaire Bachhuber (Sopran), Daniel Holzhauser (Bariton), Julia Gerum (Violine) und Lukas Epple (Klavier) bieten den Konzertbesuchern ein abwechslungsreiches Programm. Für das Konzert wird kein Eintritt verlangt.

Flörke ist in Landsberg noch sehr präsent. Auch in der Ausstellung der Künstlergilde, sein Bild von Nina Keim hing in der Säulenhalle. Jetzt gibt es ein Konzert für ihn. Foto: Christian Rudnik





Spenden gehen an die von Axel Flörke gegründete Gesellschaft zur Förderung der Rathauskonzerte. Platzreservierungen kann man über die Mail-Adresse magati@ymail.com vornehmen lassen. Der Freundeskreis von Axel Flörke als Initiator dieses Konzertes freut sich über den Besuch und auf schöne gemeinsame Stunden in Erinnerung an einen großen Förderer der Kultur, der Geschichte, der Jugend und damit einer erfolgreichen Zukunft der Stadt Landsberg. (AZ)