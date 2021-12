Ein Gewerbeflächenkonzept, das sich lohnt

Plus Bei der Planung zukünftiger Gewerbegebiete möchte die Stadt Landsberg mehr auf Nachhaltigkeit achten. Das ist ein gutes Zeichen, findet LT-Autorin Vanessa Polednia.

Bereits vor drei Jahren haben Stadtrat und Verwaltung im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern in einer kommunalen Gesamtstrategie zusammengefasst, wie Landsberg in der Zukunft, genauer im Jahr 2035, aussehen soll. Dabei fiel auch das Stichwort Nachhaltigkeit. Umso erfreulicher ist es, dass sich dieses Handlungsziel auch im neuen Gewerbeflächenentwicklungskonzept wiederfindet.