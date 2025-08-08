Ein Grund zum Feiern und Helfen

Seit drei Jahrzehnten ist die Sparkassen-Geschäftsstelle im Landsberger Industriegebiet eine verlässliche Anlaufstelle für ihre Kundinnen und Kunden. Ob für die schnelle Bargeldversorgung, fundierte Finanzberatung oder persönliche Betreuung rund um das Konto. Dieses Jubiläum nahm die Sparkasse Landsberg-Dießen kürzlich zum Anlass, gemeinsam mit Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitenden zu feiern und zugleich Gutes zu tun.

Im Rahmen des Jubiläums überreichte die Sparkasse auch eine Spende in Höhe von 500 Euro an die benachbarte Kinderkrippe „Lechwichtel“. Die Freude bei den kleinen Krippenkindern und dem Betreuungsteam war groß. Dank der Unterstützung können neue Outdoor-Sitzgelegenheiten für das Außengelände angeschafft werden. „Gerade im Sommer spielt sich ein großer Teil des Kita-Alltags draußen ab. Da sind kindgerechte, robuste Sitzmöglichkeiten Gold wert“, so die neue Krippenleiterin Zyklone Treutlein. Auch Geschäftsstellenleiter Michael Beran freut sich über das doppelte Jubiläumsglück: „30 Jahre in der Landsberger Lechwiesenstraße, das ist für uns nicht nur ein Grund zur Freude, sondern auch ein Zeichen der engen Verbundenheit mit unseren Kundinnen und Kunden vor Ort. Mit der Spende an die Lechwichtel wollen wir diese Verbundenheit sichtbar machen und den Jüngsten in unserer Nachbarschaft eine kleine Freude bereiten.“ Die Sparkasse Landsberg-Dießen bedankt sich herzlich bei allen Kundinnen und Kunden für ihre langjährige Treue und blickt voller Freude auf die kommenden Jahre.

