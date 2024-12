"Ein gut behütetes Geheimnis"

Ein leiser Glockenton erklingt. Auf Stühlen und Matten im Raum sitzen, knien und liegen jüngere und ältere Menschen und genießen gemeinsam ein „Klangschalenbad“. Die Kursleiterin bringt verschieden große Metallschalen durch sanftes Anspielen zum Klingen. Töne und Vibrationen übertragen sich auf den Körper, es fühlt sich einfach gut an. So konnte man eines der speziellen Angebote beim Tag der offenen Tür der Tagesstätte für psychische Gesundheit des Caritasverbandes Landsberg am 9. November 2024 erleben. Weit über 60 Besucher waren über den Vormittag verteilt gekommen. Während einige Gäste die verschiedenen Aktivitäten der Tagesstätte ausprobierten oder im Foyer und auf dem Flur mit Teammitgliedern oder Teilnehmenden der Tagesstätte ins Gespräch kamen, überbrückten andere eine Wartepause im Esszimmer. Hier ließen sich verschiedene Snacks probieren, die nebenan in der Küche frisch zubereitet wurden.

Icon Vergrößern Kreatives Gestalten war ebenso angesagt beim Tag der offenen Tür. Foto: Caritas Icon Schließen Schließen Kreatives Gestalten war ebenso angesagt beim Tag der offenen Tür. Foto: Caritas

Klangschalenbad und Kreativwerkstatt erfreuten sich überdurchschnittlichen Interesses. Aber auch die anderen Angebote (Rückenyoga, Kartenwerkstatt, Qigong) kamen bei den Gästen gut an. Sie machten konzentriert mit und probierten freimütig auch Neues aus. An den Fragen danach war zu erkennen, mit wie viel Aufrichtigkeit und Überlegung die Interessenten bei der Sache waren. Viele bedauerten, dass die Tagesstätte der Caritas in Landsberg „ein so gut behütetes Geheimnis“ wäre und wünschten sich, dass noch mehr Menschen in den Genuss dieser Möglichkeit kommen könnten, anstatt zu versuchen, zuhause alleine mit ihrer psychischen Erkrankung oder Belastung fertig zu werden.

Das Team der Caritas-Tagesstätte hofft, dass jene Gäste, die sich aktuell in einer psychischen Belastung befinden, sich möglichst bald melden, um dort Unterstützung zu finden. Und dass alle anderen Interessenten ihre Schnupper-Erlebnisse in guter Erinnerung behalten und die Tagesstätte weiterempfehlen, wenn sie mal jemandem begegnen, der psychisch angeschlagen ist und eine neue Perspektive braucht.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.