Ein Hoch auf die Landwirtschaft mit Wettmelken bei der Oidn Wiesn

Plus Bei der Oidn Wiesn in Landsberg stehen die Landwirtschaft und die Geselligkeit im Fokus. Die Stimmung im Festzelt ist ausgelassen. Beim Wettmelken wird es spritzig.

Die vierte Oide Wiesn auf dem Landsberger Georg-Hellmair-Platz lockt am Sonntag zahlreiche Menschen in die Altstadt und die Stimmung ist trotz regnerischen Wetters ausgelassen. Veranstalter ist die VR-Bank Landsberg-Ammersee. Vorstandsvorsitzender Stefan Jörg, der beim Bieranstich drei Schläge benötigt, sagt im Gespräch mit unserer Redaktion, Ziel der Oidn Wiesn sei, den Menschen ein paar Stunden Geselligkeit und Freude zu geben.