Ein Integrationsprojekt soll Mädchen und Frauen unterstützen

Ein neues Integrationsprojekt für Frauen und Mädchen feiert Auftakt im AWO-Mehrgenerationenhaus. Wie die Unterstützung konkret aussieht.

Ein neues Integrationsprojekt für Mädchen und Frauen im AWO-Mehrgenerationenhaus, "My Turn – Ich bin dabei", feierte jetzt Auftakt in der Begegnungsstätte Kratzertreff. Freunde, Kooperationspartner und Unterstützer freuten sich, dass Landsberg zu den 140 Standorten deutschlandweit zählt.

Das Integrationsprojekt soll laut einer Pressemitteilung Frauen mit Migrationserfahrung auf dem Weg in Qualifizierung, Ausbildung und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung begleiten. Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) freute sich, dass eine Fortsetzung von gut erprobten Integrations-Schritten folgen kann, und ermutigte das AWO-Team um Betina Ahmadyar: "Jede Frau wird hier an die Hand genommen und findet eine Heimat."

Mädchen ab 15 Jahren werden in das Projekt einbezogen

Was ist neu gegenüber der niederschwelligen Integration von Müttern mit Migrationshintergrund bei "Stark im Beruf", welche die AWO seit 2015 im Landkreis umgesetzt hat? Das Projekt war zum Jahresende 2022 ausgelaufen. "Es sind nicht länger nur Mütter, die wir ansprechen, sondern auch Mädchen ab 15 Jahren werden in unser Projekt einbezogen. Die Zielgruppe ist also deutlich größer und auch jünger geworden", so Betina Ahmadyar. Sie rechnet damit, dass das neue Programm beginnen wird, wie das vergangene geendet hat: Frauen aus der Ukraine suchen ihre Chance, um Land und Leute zu verstehen.

Auf Empowerment-Aktivitäten, Beratung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Kinderbetreuung sowie die Gewinnung von Praktikums- und Arbeitsplätzen wies Projektkoordinatorin Conny Kurz hin. Sie erzählte, was die Frauen neben der deutschen Sprache alles lernen müssen, was helfen kann, um den Alltag zu bewältigen. Außerdem gibt es einen zusätzlichen Baustein im Projekt "My Turn – Ich bin dabei", die "Lotsenstelle Kinderbetreuung". Die Erzieherin Petra Dürbeck wird mit Aktivitäten zur Vernetzung und Beratung ab sofort bei der Suche und Inanspruchnahme von regulärer Kinderbetreuung unterstützen.

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, die Bundesagentur für Arbeit, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städtetag haben sich in einer gemeinsamen Kooperationsvereinbarung dazu bekannt, darauf hinzuwirken, dass sich mehr Frauen mit Migrationserfahrung als bislang qualifizieren und für ihre Kinder Angebote der Kinderbetreuung in Anspruch nehmen. Diese Haltung stützten die regionalen Partner bei der Auftaktveranstaltung. (AZ)

