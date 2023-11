Ein Jubiläum mit Spendenpotenzial bei der Firma Merkl

Die Firma Merkl feiert ihr 25-jähriges Bestehen mit einer großen Badausstellung und kleinen Attraktionen. Außerdem soll der kleine Luk eine Delphintherapie bekommen.

Hier war an alles gedacht, was eine Mega-Geburtstagsfeier ausmacht. Hinter dem festlich geschmückten Eingangsbereich begrüßte Andrea Merkl, die mit ihrem Mann Georg das familiengeführte Unternehmen leitet, die Gäste, denen Mitarbeiterin Armina Aganbegovic, zusammen mit ihren freundlichen Kolleginnen einen Willkommenssekt reichte. „Wir rechnen mit tausend Besuchern“, so Andrea Merkl und wie es um die Mittagszeit aussah, ist dies durchaus realistisch.

Mit künstlerisch gestalteten Duschkabinen

Zwischen all den Bädern mit Wannen in modernen Formen und Farben, sowie den künstlerisch gestalteten Duschkabinen im ersten Stock, beantwortete Geschäftsführer Georg Merkl gutgelaunt die Fragen interessierter Kunden. „Wir sind dankbar wie es läuft und für das Glück mit dem Wetter“, so Georg Merkl. Natürlich bewunderten die Besucherinnen und Besucher die elegante Badausstellung, mit den Accessoires, sowie die Aufsatzwaschbecken, schließlich kamen sie ja nicht nur zum Essen, Trinken und Feiern hier her.

Jubiläum bei Firma Merkl, Von links im Bild: Michael Dehn (Meister), Georg und Andrea Merkl und Mathias Krause ( Meister). Foto: Christian Rudnik

Doch das stand schon im Vordergrund, bei dezenter Musik wagte ein Paar im ersten Stock sogar ein Tänzchen. Draußen um den Bierausschank, wo die Biertischgarnituren elegante weiße Hussen trugen und auch die Informationswagen der großen Firmen besucht werden konnten, hatte die Firma Leimis einen Gastronomie-Stand aufgestellt, vor dem eine längere Schlange auf die köstlichen Pizzen wartete.

Auch ein Magier begeisterte mit einer Feuershow

Von dort kamen auch die großen Brotzeitbretter, reichlich bestückt mit Spezialitäten aus der Alpenregion, die man drinnen an den Bistrotischen, in den gemütlichen Sitzecken, oder an großen Tafeln, verzehrten. Magier Ben Hyven, der nicht nur Löffel und Gabeln verbiegen und Dinge verschwinden ließ, war stets umringt von Menschen, die er mit seinen Tricks und einer kleinen Feuershow begeisterte. Geduldig warteten die Kleinen beim Kinderschminken, bis sie an die Reihe kamen.

Sektempfang durch Armina Aganbegoviv (links) und Anna-Maria Müller beim Jubiläum. Foto: Christian Rudnik

Schnell fanden sich beim Tischfußball Mannschaften, die gegeneinander antraten. Die Getränkeauswahl war groß, an den Bars wurden neben verschiedenen Weinen auch Alkoholfreies und Kaffee angeboten. Engagierte junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ständig damit beschäftigt, die bereitgestellten Schalen mit Süßigkeiten neu zu befüllen. Wer für das reichhaltige Angebot einen Obolus geben wollte, konnte diesen in eine Spardose stecken, mit dessen Inhalt dem dreijährigen Luk aus Rott eine Delphintherapie ermöglicht werden soll. Familie Merkl hatte sich nach dem Spendenaufruf der Mutter Silke Leichtenstern, der auch an unterschiedlichen Stellen aushing, dazu entschlossen, die bisher gesammelten 3726 Euro, mit dieser Aktion dem Ziel von benötigten 15.000Euro näherzukommen.

Tag der offenen Tür bei der Firma Merkl am Penzinger Feld in Landsberg. Foto: Christian Rudnik

Luk kam in der 28. Schwangerschaftswoche mit seinem Zwillingsbruder Leo als Extremfrühchen zur Welt. Er wog nur ein knappes Kilogramm und erlitt eine schwere Spastik aufgrund eines Sauerstoffmangels während der Geburt. Er kann weder sitzen, noch stehen und sprechen. Ergo- und Physiotherapie haben ihm geholfen, mittlerweile seine Hände öffnen zu können, was ihm mehr Lebensqualität verschafft. Seine Eltern versprechen sich viel von einer Delphintherapie in der Türkei, können aber die erforderlichen Mittel nicht aufbringen. Die Initiative der Firma Merkl leistete einen Beitrag, auch an die zu denken, denen es nicht so gut geht.