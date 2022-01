Ein Kaufhaus für kleine Geldbeutel und Schnäppchenjäger in Landsberg

Plus Das BiLL im Landsberger Westen gibt Dingen, vor allem aber auch Menschen eine zweite Chance. In puncto Nachhaltigkeit übernimmt das Sozialkaufhaus eine Vorreiterrolle.

Ob Schnäppchenjägern, Sammlerinnen und Sammlern, Menschen mit kleinem Geldbeutel, Gelegenheitskäufern oder Stammkundinnen und Stammkunden: Das Landsberger Sozialkaufhaus „BiLL“ steht allen offen. Schon am frühen Vormittag herrscht dort reger Betrieb und es hat sich vor der Kasse bereits eine Schlange gebildet. Aus ihren Einkaufskörben ziehen Kundinnen und Kunden ihre Fundstücke hervor wie kleine Trophäen. „Glück gehabt, gerade jetzt im Winter, wo es draußen wieder glatt wird“, freut sich eine Seniorin über einen Gehstock mit fein geschwungenem Silbergriff und lächelt: „Ein Altertümchen, genau wie seine künftige Besitzerin.“