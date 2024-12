Ein Kindermusical zeigt, worum es an Weihnachten wirklich geht

„Geschenke sind nicht des Wichtigste. Viel wichtiger ist das Kind im Stall.“ Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklasse 3a an der Grundschule in der Katharinenvorstadt in Landberg haben im Rahmen der Nachmittagsangebote mit Projektleiterin Tatjana Markert das Kindermusical „Die Weihnachtskiste“ einstudiert und an zwei Tagen im vollbesetzten Saal der Städtischen Sing- und Musikschule zur Aufführung gebracht. Autor und Komponist Michael Herrmann möchte mit dem etwa 25-minütigen Werk auf kindliche Art und Weise vermitteln, worum es an Weihnachten wirklich geht.

Das kommt im eingangs erwähnten Satz aus dem Werk bereits eindrucksvoll zur Geltung. Mindestens ebenso viel Eindruck machte die gesamte Aufführung vom grandiosen Bühnenbild bis zum Musiker am Flügel. Dabei war die Einstudierung nicht unbedingt eine einfache Aufgabe. So berichtete Tatjana Markert zu Beginn von sehr wenigen, für die Proben zur Verfügung stehenden Wochenstunden. Für die Kinder sei manches anstrengend gewesen, „sie haben bei den Proben viel gelernt“.

Bei der Aufführung outet sich das eine oder andere Talent

Still und ruhig sein, zuhören, wenn andere auf der Bühne reden, war eines dieser Dinge. „Andere hatten sehr viel Text zu lernen und durften ihre Einsätze nicht verpassen.“ Es sollte laut und deutlich gesprochen und – stets den richtigen Ton treffend – kräftig gesungen werden. Und die Aufführenden enttäuschten das Publikum nicht: Vor einem wunderschönen Bühnenbild – einer auf ein Riesentuch gemalten, fantasievollen Ansicht – agierten die kleinen, mit aufwendigen Kostümen ausgestatteten Mitwirkenden sehr sicher. Sie hatten ihre Texte drauf und keine Scheu vor echten Mikrofonen.

Selbst Schauspielerei wurde gepflegt, wobei sich das eine oder andere Talent outete. Eines dieser Beispiele war die Maria. Deren Darstellerin hatte sehr viel Text vorzutragen, was sie nicht nur hervorragend meisterte. Sie betonte auch passend und schauspielerte dazu richtig hübsch. Fein gesungen waren auch die verschiedenen, von Gerhard Abe-Graf am Flügel einfühlsam begleiteten Lieder. Das Hauptaugenmerk jedoch lag stets auf der Botschaft des Musicals: „Geschenke bekommen ist schön, noch schöner aber ist geben, Weihnachtsfreude mit allen zu teilen und so Frieden zu stiften.“