Ein Konzert wird zum krönenden Abschluss des Ruethenfests

Mit einer Serenade der Stadtjugendkapelle und des Schülerblasorchesters St. Ottilien geht das Ruthenfest zu Ende. Zuvor wird bei einem Gottesdienst „Danke“ gesagt.

Bekanntlich kommt das Beste zum Schluss. Diesen als Höhepunkt zum Abschluss eines großartigen Kinderfests zu präsentieren, gelang den 120 jungen Musikern der Stadtjugendkapelle zusammen mit dem Schülerblasorchester St. Ottilien par excellence. Dabei gab es an allen Ruthenfestagen nur Höhepunkte vor den Tribünen am Hauptplatz zu sehen: mit den zauberhaften Darbietungen der Kinder, Einmärschen, Tänzen, Jongleuren, Prologen, Fahnenschwingern, Feuerkünstlern und Konzerten. Auch das Wetter spielte mit, das sich abgesehen von einem kurzen Regenschauer am Freitagabend, als bester Freund des Ruethenfestes erwies.

Gelegenheit dafür zu danken, bestand beim feierlichen Schlussgottesdienst in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Der dauerte etwas länger als geplant. Derweil hatten die Freunde edler Blasmusik längst die Tribünen gefüllt und nutzten das freie Hören, das nun perfekt funktionierte, bis hinauf zum Schmalzturm, um sich von den, in elegantes Schwarz gewandeten Jungmusikern, verzaubern zu lassen. Dies gelang dem Blasorchester gleich zu Beginn mit „Children of Sanchez“, einer flotten Komposition von Jack Manzoni, die mit Schwierigkeitshöchststufe angegeben ist. Ein Largo zum Träumen, „The New World“ von Antonin Dvorák passte perfekt zum milden Sommerabend.

Zum Abschluss des Ruethenfests findet ein Gottesdienst in Mariä Himmelfahrt statt. Das Foto zeigt (von links) Ruetehnfestherold (Fynn JImenez), Herzog Ernst (Maximilian Neuner), Weiße Dame (Inga Rathmann), Gelbe Dame (Annabell Wohlfahrt), Bürgermeister (Benedikt Poth) und Stadtpfarrer Michael Zeitler. Foto: Thorsten Jordan

„Wir spielen heute bereits die siebte Stunde“, sagte Dirigent Hans-Günter Schwanzer „und jetzt die 27ste Zugabe“. Überhaupt habe die Stadtjugendkapelle, bei der er 1991 sein erstes Ruthenfest als Dirigent bestritt, gemeinsam mit den Ottilianern, die seit 1999 dabei sind, dank ihrer Spontanität, das kulturelle Ruthenfest-Beiprogramm erfunden. „Manche meinen, ich tue mich schwer, meine Musiker von Märschen zu überzeugen“, so Schwanzer. Aber mittlerweile gebe es ganz großartige, die auch Pubertierende mit den Beinen wippen lassen. Wie den von Alexander Maurer komponierten, „Im Eilschritt nach St. Peter“, von dem sich auch das Publikum mitreißen ließ. Genauso wie von den einzigartigen Adele-Klängen, „Skyfall“ und den „James Bond 007“-Filmmelodien, vom frühen „Goldfinger“ bis zu denen mit südamerikanischem Touch.

Beim Abschlusskonzert traten Stadtjugendkapelle und Schülerblasorchester St. Ottilien auf. Foto: Thorsten Jordan

Für die klangvolle Liebeserklärung „Music“ von John Miles, fand nicht nur der Dirigent die passende Formulierung „tolles Stück“. Zu seinen Vorstellungen der Stücke erzählte er nette, kleine Reiseerlebnisse mit den Musikern und wies immer wieder auf die am 9. September anlässlich des 50-jährigen Bestehens stattfindende Großveranstaltung mit Zelt am Hellmair-Platz hin. Auch versäumte er es nicht die Oberbürgermeisterin Doris Baumgarl zu begrüßen und sich persönlich beim Vorsitzenden des Ruthenfestvereins, Tobias Wohlfahrt, für seine großartige Arbeit zu bedanken.

Riesenbeifall aus jeder Ecke des Hauptplatzes

Als „Wahnsinnsmarsch“ bezeichnete Schwanzer den „Kaiserin-Sissi-Marsch“, arrangiert von Martin Scharnagl, dem die große Besetzung eine brillante Klangfülle verlieh. „Abba Gold“, Potpourris aller bekannten Abba-Songs, ließen die Erinnerung an großartige Eurovision Song Contests aufleben. Die ergreifende Suche nach einer höheren Macht beschreibt der berührende Folk-Rock-Song „Hallelujah“ von Leonard Cohen, für den es Riesenbeifall aus jeder Ecke des Hauptplatzes gab, genauso wie für das reichhaltige Medley „The Best of Beatles“. 1896 schrieb Philip Sousa den amerikanischen Militärmarsch „Unter dem Sternenbanner“, zu dem die Querflötistinnen nach vorn traten und mit ihren Instrumenten die Stars and Stripes-Attitüden kopierten. Mit „September“ einer klassischen Melodien-Reise hätten die jungen Musiker bei einem Schiffsausflug sogar Wale und Delfine angelockt, erzählte Schwanzer.

Die allerletzte Zugabe, das kleine, reizvolle Konzertwerk „Montain Wind“ von Martin Scharnagl, bildete den Abschluss eines großartigen Konzertes, bei dem sich die Besucherinnen und Besucher immer wieder klatschend und bravo rufend von ihren Sitzen erhoben. Die großartigen Solisten wurden mit Zwischenapplaus gefeiert und bei Einbruch der Dunkelheit mit Handy-Taschenlampen der Begeisterung Ausdruck verliehen. Da blitzte sogar die Mondsichel wie schmunzelnd zwischen den Wolken auf, als sich Hans- Günter Schwanzer mit seinen jungen Musikern und mit „ihr seid das beste Publikum der Welt, und das habe ich noch nie gesagt“, verabschiedete.