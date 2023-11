Ein Konzert im Gedenken an Axel Flörke beeindruckt das Publikum

Plus Im Landsberger Rathausfestsaal huldigen Musiker und Musikerinnen ihren verstorbenen Förderer Axel Flörke. 3. Bürgermeister Felix Bredschneijder hält eine einfühlsame Rede.

An diesem Abend im Rathausfestsaal zeigen die Musikerinnen und Musiker, welchen hohen Stellenwert der Stadtrat, Lehrer und ihr Förderer Axel Flörke für sie hat. Flörke verstarb überraschend in diesem Jahr im Alter von 68 Jahren. Die jungen Künstlerinnen und Künstler beweisen mit ihrer hervorragenden Leistung, welche Wirkung Flörkes Förderung hatte und wie berechtigt sie ist und war. Es ist einfach wunderbar, ihnen zuzuhören und diese Stimmung zu genießen.

Dr. Maximilian Hofbauer am Flügel und Bartion Daniel Holzhauser beeindruckten in Landsberg.

Es treten auf: Solitaire Bachhuber (Sopran), Julia Gerum (Violine), Daniel Holzhauser (Bariton), Lukas Epple (Klavier) und Franziska Reif (Klavier). Durchs Programm führen Dr. Maximilian Hofbauer und Heidi Holzhauser. Hofbauer begleitet auch am Klavier und führt Flörkes Förderverein für die Rathauskonzerte weiter, den dieser gegründet hatte. Die Einnahmen dieses Abends, der von Flörkes Freundeskreis initiiert wurde, gehen an diesen Verein.