Ein Konzert im Historischen Rathaus, das in Erinnerung bleibt

Plus Eine Weltklasse-Geigerin und ihr Partner am Klavier begeistern das Landsberger Publikum. Dabei scheinen sich Veronika Eberle und Dénes Várjon blind zu verstehen.

Es waren nur einige wenige, aber um jeden dieser freigebliebenen Plätze war es jammerschade, bedeutete er doch für alle Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik eine verpasste Gelegenheit ersten Ranges: das Landsberg-Debüt der jungen Weltklasse-Geigerin Veronika Eberle und ihres musikalischen Partners am Klavier, Dénes Várjon. Im Festsaal des Historischen Rathauses boten die beiden Ausnahmekünstler einen begeisternden Konzertabend voller Temperament, virtuoser Könnerschaft wie gleichwohl emotionaler Hingabe an jedes einzelne der so unterschiedlich temperierten Werke, die sie für ihr Gastspiel ausgesucht hatten.

Die Musik trug in die Sphären der Vollkommenheit

Auf dem Programm stand Ludwig van Beethovens Sonate für Klavier und Violine Nr. 9 in A-Dur, die nach ihrem späteren Widmungsträger benannte „Kreutzer-Sonate“, welche gerahmt war von eingangs Béla Bartóks Rhapsodie Nr. 2 sowie, nach der Pause, deren Geschwister-Werk, der Rhapsodie Nr. 1. Den Abschluss machte eine Komposition des ausgehenden 19. Jahrhunderts, César Francks ebenfalls in A-Dur geschriebene Sonate für Klavier und Violine: ein Meisterwerk der Romantik, ergreifend in der Vielfalt und Tiefe der einzig durch ein Thema abgebildeten Stimmungslagen und mit eben dieser alle vier Sätze durchziehenden Monothematik kennzeichnend für die neue „französische Instrumentalmusik“.

