Landsberg

vor 18 Min.

Zweiter Weltkrieg: Wie Landsberg vor Fliegerbomben verschont blieb

Plus Waltraud Dörre erlebt als kleines Kind den Einmarsch der Amerikaner in Landsberg vor 77 Jahren und das Ende des Zweiten Weltkriegs. Warum die Lechstadt damals ohne Fliegerangriff friedlich übergeben wird.

Von Dagmar Kübler

„Warum Landsberg nicht bombardiert wurde“ hat Waltraud Dörre (Jahrgang 1940) ihre Erzählung überschrieben und erzählt darin, was sie – in komprimierter Form – den Aufzeichnungen ihres Vaters entnommen hat. „Mein Vater hat diesen Bericht nach eigenen Aufzeichnungen und nach Erinnerungen von Rasso Leitenstorfer nach einem gemeinsamen Kuraufenthalt im März 1961 in Bad Wörishofen niedergeschrieben. 1986 hat er den Bericht dann nachträglich noch unterschrieben“, sagt Dörre über das von ihr ausgewertete Zeitzeugen-Material. Ende April 1945 endete aus Landsberger Sicht mit der friedlichen Übergabe der Stadt an die Alliierten der Zweite Weltkrieg.

