Ein Landsberger gehört zu den wenigen Brotsommeliers Europas

Plus Fabian Gerum lässt sich zum Brotsommelier ausbilden. Was der Bäcker- und Konditormeister aus Landsberg alles über Brot erzählt.

Unglaublich, dass wir Menschen seit mehr als 30.000 Jahren nun Getreide essen. Was mit einem einfachen Getreidebrei anfing und im geliebten Handwerksbrot beim Bäcker nebenan endete, wurde 2014 mit circa 3.200 eingetragenen Brotsorten in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen: die deutsche Brotkultur. Zu Recht, findet Fabian Gerum. Der 34-jährige Landsberger ist einer von den wenigen Brotsommeliers Deutschlands und bezeichnet Brot als ein wahnsinnig vielseitiges und geniales Lebensmittel.