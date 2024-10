Ein Landsberger hilft, die Global Mercy auf ihren nächsten Einsatz vorzubereiten

Die Global Mercy ist das größte zivile Hospitalschiff der Welt und befindet sich aktuell für einen weiteren Hilfseinsatz in Sierra Leone. Im Hafen der Hauptstadt Freetown sind in zehn Monaten mehr als 1400 Operationen geplant. Zuvor stand die jährliche Wartung des Schiffes der Hilfsorganisation Mercy Ships auf Teneriffa an. Mitgeholfen hat auch der Landsberger Manfred Harre, ein Medizintechniker in Ruhestand. Und er ist fest entschlossen, dass es nicht sein letzter Einsatz an Bord gewesen sein soll. Gegenüber unserer Redaktion schwärmt der 66-Jährige vom „besonderen Geist“, der dort zu spüren war.

