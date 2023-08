Landsberg

vor 49 Min.

Ein Landsberger startet mit seiner Werbeagentur durch

Plus Der 22-jährige Oliver Thellmann aus Landsberg legt als Webdesigner eine Blitzkarriere hin. Jetzt darf er sich über eine hohe Auszeichnung freuen.

Von Dagmar Kübler

Cannes kennt man von den Internationalen Filmfestspielen, bei denen alljährlich der beste Film mit der goldenen Palme ausgezeichnet wird. Cannes ist aber nicht nur Dreh- und Angelpunkt, wenn es um Filme geht, sondern auch bei der Kreativbranche. In Anlehnung an die Filmfestspiele findet das Cannes Lions International Festival of Creativity statt. Die dort vergebenen Auszeichnungen, Löwen in Gold, Silber und Bronze, genießen bei den Kreativen das gleiche Ansehen wie der Oscar bei Schauspielern. „Ich war richtig happy, als ich es erfahren habe“, sagt Oliver Thellmann strahlend zur Entscheidung der Jury, den goldenen Löwen an eine Gemeinschaft von Kreativen zu vergeben, die angetreten sind, um das amerikanisch-japanische Start-up Aizome großzumachen.

Zusätzlich konnte das Team auch Preise beim wichtigen New York Festival abräumen. Die Urkunden der Awards hat der Jungunternehmer gerahmt. Sie warten darauf, in seinem Büro im Landsberger Westen die Wände zu zieren. Der goldene Löwe ist zur Zeit jedoch „auf Reisen“, jeder Teamteilnehmer darf ihn einen Monat behalten.

