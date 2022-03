Landsberg

vor 17 Min.

Märchenhaftes Kunsthandwerk made in Landsberg

Plus Katharina Rücker-Weininger bietet in Landsberg neben ihrer Kunst auch Buchrestaurierung und Sondereinbände an. Ohne die Pandemie wären die außergewöhnlichen Einzelstücke nach britischer Tradition vielleicht nie entstanden.

Von Vanessa Polednia

Bald 20 Jahre sei es her, dass sie ihr erstes Buch auseinandergenommen habe. Die Liebe für das Kunsthandwerk habe lange in ihr geschlummert, erzählt Katharina Rücker-Weininger aus Seestall. Während der Pandemie hat sich die Illustratorin und Galeristin dann wieder auf ihr Handwerk zurückbesonnen und eine Werkstatt in ihrem Zuhause eingerichtet. In ihrer „ArtGallery“ im Landsberger Hinteranger bietet die Galeristin deshalb seit diesem Jahr neben ihrer Kunst auch Buchrestaurierung, Maßpapeterie und vor allem Sondereinbände an.

