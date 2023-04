Landsberg

Ein Magazin stimmt auf die Festwoche zum Liberation Concert ein

Plus In Landsberg steht in diesem Jahr eine besondere Festwoche an. In einem Magazin kommen nicht nur Zeitzeugen von Verfolgung, Krieg und Befreiung zu Wort.

Von Dagmar Kübler

Wie war das eigentlich damals, als der Wind stark von rechts zu wehen begann, als Nazi-Stimmungsmache auch Landsberg erfasste, Juden plötzlich als unerwünscht deklariert wurden, auch solche, die bis dato beliebt und wertgeschätzt waren? Sind sie ausgewandert oder in Konzentrationslager verschleppt worden? Was ist aus ihren Nachfahren geworden, gab es jemals wieder Anknüpfungspunkte mit Landsberg? Geschichte bleibt nicht stehen. Und wenn auch die NS-Zeit Deutschlands lange zurückliegt und viele sich wünschen, dieses Kapitel endlich zu schließen und es als gewesen, beendet und aufgearbeitet zu erklären, so zeigen doch die aktuellen Entwicklungen, das Ausfransen der Ränder der Gesellschaft und neue antidemokratische und anti-rechtsstaatliche Strömungen, wie Not es nach wie vor tut, sich die Vergangenheit vor Augen zu führen und aus ihr zu lernen.

Vergangenes ist nicht beendet, sondern auch heute noch lebendig – das zeigt die nun im Foyer des Historischen Rathauses eröffnete Ausstellung „Unerwünscht – 1938 Schicksalsjahr der Landsberger Juden“. Verantwortlich für diese Ausstellung, die das Schicksal von Landsberger Familien wie die der Westheimers, Fischels, Schlessingers, Willstätters, Weimanns, Simons und Lämmles sichtbar macht, zeichnen der ehemalige Oberbürgermeister Franz Xaver Rößle, Volker Gold und Wolfgang Schönfeld. Gezeigt wurde sie schon einmal vor fünf Jahren – und nun erneut zum Doppeljubiläum „75 Jahre Israel und 75 Jahre Leonard Bernstein mit dem jüdischen DP-Orchester“. Das Ereignis wird auch mit einer Festwoche unter dem Motto „Liberation Concert 2023 – Here we are, Landsberg!“ vom 11. bis 14. Mai begangen, organisiert vom Förderverein Liberation Concert zusammen mit zahlreichen Projektpartnern.

