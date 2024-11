Ein musikalischer Spaziergang mit dem Collegium musicum

Es scheint ein perfekt gewählter Termin gewesen zu sein: Das Landsberger Collegium musicum lud zur Matinee in den Festsaal des Historischen Rathauses und lockte damit so viel altersmäßig bunt gemischtes Publikum an, dass nur einzelne Stühle zwischen den Reihen nicht besetzt waren. Angeboten wurde ein musikalischer Spaziergang vom Barock bis zur Hochromantik, mit einem Abstecher in die noch leicht barocke Klassik.

