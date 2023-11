Landsberg

17:00 Uhr

Musikfestival "Don't stop the Music" zieht bei Premiere wenig Publikum an

Das Musikfestival "Don't stop the Music" fand erstmals in Landsberg statt. Im Bild (von links) Sara Metafune, Chiara Rucco und Mino Tafuro.

Plus Bei „Don‘t stop the Music“ überzeugen die Künstlerinnen und Künstler, es gibt aber kaum Publikum. Hat das Format dennoch eine Zukunft in Landsberg?

Gute Musik an drei Abenden hintereinander - und keiner kommt: So fühlte es sich beim Musikfestival „Don‘t stop the Music“ an, das erstmals in Landsberg Station machte und hier möglicherweise auch auf Dauer Fuß fassen möchte. Woran lag es? Waren die hervorragenden, aber in Landsberg unbekannten Künstler ein Grund? War es der Konzertsaal der Städtischen Sing- und Musikschule, der als öffentlicher Veranstaltungsort bisher nicht der Allgemeinheit bekannt ist?

Der Saal sei für das Festival ausgewählt worden, erklärte Musikschulleiterin Birgit Abe, weil hier die für das Programm notwendigen zwei Flügel zur Verfügung stehen. „Im Rathaussaal ist das nicht gegeben.“ Die fehlende Barrierefreiheit der Musikschule spiele vermutlich keine so große Rolle. Nun zum Festival: Fördernder Hintergrund ist der Verein "KulturBox" mit Sitz in München, dem es um einen weltweit lebendigen, kulturellen Austausch geht. Das Musikfestival „Don‘t stop the Music“ startete 2014 in Mazedonien, berichtete Initiator Zoran Imsirovic zu Beginn des ersten Abends. Über Serbien sei es nach Italien gewandert, „wo es mittlerweile sehr gut läuft“.

