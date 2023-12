Landsberg

18:30 Uhr

Ein Musikmärchen erklingt im Landsberger Rathausfestsaal

Plus Kim Märkls „Stradivaris Geschenk“ begeistert die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer. Alex Dorow erzählt Kindern vom Zauber der Geige.

Aufregender hätte die Adventszeit für die vielen Kinder, die zum Familienkonzert ins Landsberger Rathaus gekommen waren, kaum beginnen können. Gerade noch hatten sie die Reste der Schneelawine bestaunt, die am Abend zuvor mit lautem Getöse von einem Dach herunter gedonnert war, als sie im großen Festsaal auch schon von Alex Dorow zu Kim Märkls Musikmärchen „Stradivaris Geschenk“ begrüßt wurden. Begleitet vom Gitarrenduo Gruber & Maklar und Key Thomas Märkl an der Violine führte Dorow die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer an den Hof des Prinzen Ferdinand Maria und seiner Gemahlin Adelaide in München. Und von dort nach Italien in die Werkstatt des Cremoneser Geigenbauers Nicolò Amati und seines Lehrlings Antonio Stradivari.

Kaum in den Dienst des Prinzen getreten, wird dem jungen Geiger Raphael schon bei seinem ersten Konzert seine kostbare Violine, ein Geschenk seines Lehrherren Nicolò Amati, gestohlen. Verzweifelt über den Verlust, bittet er darum, nach Cremona zurückkehren zu dürfen, und findet dort nicht nur ein wunderbares neues Instrument, sondern auch die große Liebe und in Antonio Stradivari einen Freund fürs Leben. Mit diesem Plot entlang aller emotionalen Höhen und Tiefen bereitet die Autorin und Komponistin Kim Märkl dem eigentlichen Protagonisten des Märchens, der Violine, den Grund, sich klanglich zu entfalten und in all ihren Eigenschaften zu präsentieren.

