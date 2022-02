Umwelt: Neuer Verband erwacht im Kreis Landsberg zum Leben

Plus Der Geschäftsführer des neuen Landschaftspflegeverbands im Kreis Landsberg nimmt die Arbeit auf. Er spricht über seine Aufgaben und ein „heißes Thema“, das angepackt werden soll.

Die Interessen von Kommunen, Landwirten, Naturschützern und Waldbesitzern sowie der Unteren Naturschutzbehörde kollidieren teilweise. Im Landkreis wurde ein Landschaftspflegeverband (LPV) gegründet, der dabei helfen soll, gemeinsam zu einem Konsens zu kommen. 30 von 31 Kommunen im Landkreis beteiligen sich an dem Projekt. Unsere Redaktion hat mit dem Geschäftsführer des neuen Verbands, Andreas Schützeberg aus Scheuring, darüber gesprochen, wo die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen werden.