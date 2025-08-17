Ein perfekter Mix aus Genuss und Kultur

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden – das war das Motto des Chorausflugs von Vox Villae nach Klattau in Tschechien. Im gemütlichen Hotel Rozvoj angekommen, wurden alle mit einem köstlichen Mittagessen verwöhnt. Die anschließende Stadtführung mit dem ortskundigen Pavel war ein echtes Highlight. Er zeigte den Sänger*innen die Schätze von Klattau: Die Barockapotheke „Zum weißen Einhorn“ aus dem 18. Jahrhundert, die Stadtpfarrkirche und die beeindruckende Jesuitenkirche „Zur unbefleckten Empfängnis der Jungfrau Maria und St. Ignatius“, in deren Krypta man 38 sehr gut erhaltene Mumien bestaunen kann. Nach einem königlichen Buffet anlässlich des Geburtstages des Ersten Vorstandes, verbrachte der Chor einen lustigen Abend mit „SingStar“, bei dem die bekanntesten Songs von Abba und den Beatles zum Besten gegeben wurden.

Am Sonntag nach dem Frühstück machte man sich auf dem Weg zum eigentlichen Ziel. Der Bus der Firma Betzmeir brachte alle pünktlich nach Furth im Wald, wo die Sänger*innen am Chortag teilnehmen durften. Die zugewiesene Bühne außerhalb des Geländes war zuerst eine kleine Enttäuschung, war sie doch eher ein Hinterhof als ein geeigneter Konzertplatz. Doch man nahm es mit Humor - außerdem war die Akustik überraschend gut und ein weiterer Vorteil war der Schatten, in welchem man sich während der Darbietung aufhalten konnten. Bei Temperaturen von über 35 Grad kam man nämlich ordentlich ins Schwitzen – unabhängig von der Aufregung vor dem Auftritt. Umso mehr freute man sich über den herzliche Applaus der wenigen Zuhörer, die sich wohl eher zufällig zur Bühne in der Further Innenstadt verirrt hatten. Anschließend wurde noch verschiedenen Darbietungen anderer Chöre auf dem Parkgelände gelauscht und die herrlichen Blumenarrangements der Landesgartenschau wurden bewundert. Insgesamt war der Ausflug ein sehr schönes Erlebnis, das den perfekten Mix aus Genuss und Kultur bot.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!