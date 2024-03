Landsberg

Ein Rentner im Zwiespalt zwischen Vernunft und Neigung

Mit dem Solostück "Und es geht", einer Komödie von Thomas Letocha, war Gerd Lohmeyer in Landsberg zu Gast.

Von Bärbel Knill

Ein älterer Mann sitzt inmitten von Umzugskartons und wartet. Das Landsberger Publikum durfte als Zuhörer für den unterhaltsamen Monolog von Rudolf (Gerd Lohmeyer) fungieren, der auf seinen Sohn wartet, damit ihn dieser in die Senioren-Residenz bringt. In einer Inszenierung von Heiko Dietz hatte das Stadttheater in dem Kammer-Monologstück „Und es geht, doch“ von Thomas Letocha mit Gerd Lohmeyer einen aus Theater, Film und Fernsehen bekannten Schauspieler zu Gast.

Rentner Rudolf vertreibt sich die Wartezeit mit Gedanken über sein neues Zuhause, die Senioren-Residenz, wo das Essen doch ganz in Ordnung ist, und vielleicht nette Bekanntschaften auf ihn warten. Er forciert vernünftige Gedanken, seine bisherige Wohnung sei ja doch zu groß für ihn, es sei wichtig, loszulassen. Seinen Sohn und dessen Familie könne er ja regelmäßig besuchen. Doch je länger er die Gedanken schweifen lässt, in sein vergangenes Leben, zu seiner verstorbenen Frau, Urlaubsreisen, Gemeinsamkeiten und Unterschieden, einem alten Freund und einem mysteriösen Liebesabenteuer, desto mehr wird klar, dass er für eine Senioren-Residenz noch nicht bereit ist. Eine Flasche Wein, die er zufällig findet, gibt den Gedanken Schwung, doch rätselhafte Anrufe von einer Unbekannten, deren Paket bei Rudolf abgegeben wurde, unterbrechen den Gedankenfluss.

