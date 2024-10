Ein schauriges Vergnügen im Stadttheater Landsberg

Als „schauriges Vergnügen“ hatte Edmund Epple von Discy den Abend mit Sprecher Christian Brückner und dem Martin Auer Quintett im Landsberger Stadttheater angekündigt – und das wurde es auch. Unweigerlich wurden die Besucherinnen und Besucher hinabgezogen in den Maelström und in das Ringen ums Überleben eines Fischers, der hineingeraten war. „Hinab in den Maelström“ heißt die Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, geschrieben 1841 unter dem Originaltitel „A decent into the Maelström“. Der Inhalt ist schnell erzählt: Drei Brüder geraten beim Fischfang in den gefährlichen Wassern in der Nähe des gefürchteten Maelström vor der norwegischen Küste in einen Orkan, der ihr Schiff in den mächtigen Strudel treibt. Nur einer der Seeleute überlebt durch eine rettende Idee.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Edgar Allan Poe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Quintett Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis