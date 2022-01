Ein Seniorentreffpunkt für ein selbstbestimmtes Leben

Plus Die ältere Generation soll vor Ort so lange wie möglich selbstständig leben können. Deswegen gibt es jetzt im Landsberger Stadtteil Erpfting eine Anlauf- und Koordinationsstelle für Senioren und Seniorinnen.

Seit gut einem halben Jahr ist Irene Bleicher Seniorenmanagerin für ihren Heimatort Erpfting. Jetzt konnte sie ihr extra dafür eingerichtetes, barrierefreies und damit auch für bewegungseingeschränkte Personen gut erreichbares Büro in der Alten Schule des größten Landsberger Ortsteils beziehen. Eine Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren, eine kompetente Ansprechpartnerin und nicht zuletzt auch die Wiederbelebung der lang nicht genutzten Alten Schule – das sei alles „äußerst positiv“, erklärte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) bei einem kleinen Festakt zur Eröffnung des Büros.