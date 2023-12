Landsberg

vor 16 Min.

Ein Stadtviertel mit Kultur und Hotel für Landsberg soll entstehen

Plus Urbanes Leben am Papierbach: Die Planer möchten einiges anpassen, aber ihre Zusagen im Vertrag halten. Wie die Kulturschaffenden das Projekt unterstützen wollen.

Von Alexandra Lutzenberger

Ein besonderes Stadtviertel soll es werden. Wohnen und Leben mit Gastro, Gewerbe und viel Kultur. So der Plan beim Baubeginn. Ein lebendiger Ort der Vielfalt und Diversität heißt es auf der Homepage des Projekts von ehret und klein. Mit einem Plus an Aufenthaltsqualität. Doch im Moment ist ein Innehalten angesagt, Stadt, Investor und Bauleitung überlegen, was aufgrund der schlechten Baukonjunktur noch möglich ist und was man tun kann, um möglichst nahe an diese Wunschutopie heranzukommen (unsere Zeitung berichtet).

Auch die Landsberger Künstlerinnen und Künstler sind am Projekt interessiert

Und auch die Künstlerinnen und Künstler schalten sich hier ein und versuchen das Projekt publik zu machen und neue Nutzungen zu finden. Ein Ansatz ist hier schon am Wochenende zu sehen. Im zentralen Sternradhaus (mit Gewerbeeinheiten) findet am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr die Vernissage von "nature and life" von Gabriele Lockstaedt und Christoph Franke in Pop-up-Galerie statt. "Nature and life" heißt die Ausstellung der international bekannten Malerin Gabriele Lockstaedt und dem Fotografen Christoph Franke. In ihrer gemeinsamen Ausstellung stellen sie die Natur in den Mittelpunkt. Die Malerin Gabriele Lockstaedt ist im Landsberger Stadtteil Pitzling ansässig und wurde 2018 mit dem Ellinor-Holland-Kunstpreis des Landsberger Tagblatts ausgezeichnet. Christoph Franke ist Fotograf und lebt in Dießen am Ammersee. Er ist Gold Winner TIFA bei den Tokyo International Foto Awards 2018. Beide wollen an diesem Ort auch zeigen, was man hier alles machen könnte, was möglich ist, und wollen primär auf das Projekt mitten in Landsberg aufmerksam machen.

