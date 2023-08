Ein Tauffest am Ufer des Lechs bei Landsberg

Immer mehr Eltern wünschen sich eine Taufe in der Natur. Die Evangelische Kirchengemeinde hat dafür einen besonderen Ort gefunden.

Am Lech bei Landsberg hat die Evangelische Kirchengemeinde ihr erstes Open-Air Tauffest veranstaltet. Unter freiem Himmel am alten Stauwehr zwischen Landsberg und Kaufering wurden zehn Kinder von Diakonin Nicole Wallisch und Pfarrer Siegfried Martin im Lech getauft.

Von Familien wird immer öfter der Wunsch geäußert wird, ihre Kinder in der Natur taufen lassen zu wollen. Den uralten Brauch der ersten Christen an einem Fluss zu taufen, nimmt die Evangelische Kirchengemeinde nun wieder auf. Der Ort der Feier, abseits gelegen im Wald, war nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Trotzdem nahmen knapp 100 Personen beim Tauffest teil, informiert die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung.

Der Pop-Kantor der Kirchengemeinde, Mondi Benoit, griff im Freien zur Gitarre. Musik, Lieder und die frohe Botschaft des Glaubens passten zur besonderen Stimmung an diesem Ort. „Genau hier oben auf dem alten Wehr, komme ich sonst auch oft hin, schaue auf den Lech und danke, dass ich leben darf. Ein Kraftort für mich.“ So beschrieb einer der Teilnehmer, wieviel diese Stelle in der Natur ihm persönlich bedeutet. Die Mutter eines Täuflings meinte nach der Feier: „Der Moment als meine Tochter mit dem Lechwasser gesegnet wurde, war einfach ergreifend.“

Im nächsten Jahr soll das Tauffest am Lech wiederholt werden

Bei der Taufe im Lech stehend werde die lebensspendende Kraft des Wassers unmittelbar spürbar. Und genau das wünschen sich Eltern für Ihre Kinder: Lebensspende und stärkende Kraft für ihre Kinder, welches sie aus dem Vertrauen in das göttliche Ja schöpfen dürfen, so Pfarrer Siegfried Martin. In der Taufe drücke sich das Ja Gottes aus, das über allem Leben steht und jedem persönlich gilt. Wegen des guten Anklangs der Feier wird die Kirchengemeinde auch 2024 wieder ein Tauffest am Lech organisieren. Anfragen und Reservierungen werden im Gemeindebüro der Christuskirche entgegengenommen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch