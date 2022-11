Landsberg

06:12 Uhr

Kennenlernprogramm bietet einen Treff der Kulturen in Landsberg

Plus In Landsberg treffen sich Menschen unterschiedlicher Kulturen zum Austausch. Was sie sich zu erzählen haben.

Von Hertha Grabmaier

„Es gibt so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in der Stadt, die sich nicht nur unter sich begegnen, sondern zusammenkommen sollten.“ Das sagte Daniela Moritz, die Integrationsbeauftragte der Stadt Landsberg, die in Zusammenarbeit mit der Diakonie der Herzogsägmühle alle Mitbürger und Mitbürgerinnen zu einem gemeinsamen Nachmittag eingeladen hatte. Mit Nicoline Fiedler von der Diakonie hatte sie sich ein buntes Kennenlernprogramm ausgedacht, zu dem sich circa 25 Menschen an der Feuerschale vor dem evangelischen Gemeindehaus zu Kinderpunsch und Stollen einfanden.

