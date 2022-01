Landsberg

Ein verbindender künstlerischer Kosmos in der Landsberger Zedergalerie

Christoph Franke aus Dießen und Gabriele Lockstaedt aus Pitzling stellen noch bis 30. April in der Zedergalerie in Landsberg aus. Ihr gemeinsames Motto lautet „Ins Blaue“.

Von Hertha Grabmaier

Der Galerieverein startet in den Kunsträumen der Zedergalerie in Landsberg mit Malerei und Fotografie aus der üppigen Inspirationsquelle Natur ins neue Jahr. Mit Gabriele Lockstaedt und Christoph Franke wurden unter dem Ausstellungsmotto „Ins Blaue“ zwei Künstlerpersönlichkeiten ausgewählt, die sich vorher nicht kannten, jedoch in der Gegenüberstellung ihrer jeweiligen Ausdruckmedien eine erstaunliche schöpferische Harmonie wiedergeben. „Die ursprünglich geplante Einführung durch die Kunsthistorikerin Urte Ehlers wird unter günstigeren Bedingungen nachgeholt“, versprachen Silvia Großkopf und Helmuth Hager vom Galerieverein. Interessierten gaben die ausstellenden Künstler gerne Einblicke.

