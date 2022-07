Ein Weltrekord und witzige Sportarten beim Landsberger Sportsday

Plus Beim Landsberger Sportsday stellt ein BMX-Fahrer einen Weltrekord auf. Die Stadtverwaltung besiegt das Landratsamt deutlich und in einer Sportart sind die Teilnehmer auf Besen unterwegs.

Dass man für viele Sportarten ein Gerät oder einen Ball braucht, um sie ausüben zu können, ist bekannt. Sätze wie „Wir brauchen einen neuen Besen“, hört man in dem Zusammenhang aber eher selten. Doch beim ersten Landsberger Sportsday im Sportzentrum konnte man auch einige ungewöhnliche Angebote ausprobieren und die Besucher sahen einen Weltrekord.