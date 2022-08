Landsberg

vor 17 Min.

Ein Wochenende voller Höhepunkte in Landsberg

Malik Harris, der Deutschland dieses Jahr beim Eurovision Song Contest vertrat, wird am Samstag in seiner Heimatstadt Landsberg auftreten.

Plus In Landsberg startet am Wochenende die Straßenrad-EM der Frauen und es tritt unter anderem Malik Harris auf. Mit welchen Einschränkungen Anwohner rechnen müssen.

Von Dominik Stenzel

Es ist ein Wochenende voller „Highlights“, das in Landsberg bevorsteht. Am Sonntag fällt der mit Spannung erwartete Startschuss zum Straßenrad-Europameisterschaftsrennen der Frauen auf dem Hauptplatz und am Abend zuvor wird ESC-Teilnehmer Malik Harris in seiner Heimatstadt auftreten. Doch es steht noch viel mehr auf dem Programm. Was wann geboten ist und auf welche Einschränkungen sich Anwohnerinnen und Anwohner einstellen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen