Einblicke in die Landtagsarbeit von Alex Dorow

Der Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Landsberg am Lech, Alex Dorow hat kürzlich eine Besuchergruppe aus Landsberg am Lech im Maximilianeum empfangen. Schüler und Schülerinnen vom Dominikus-Zimmermann-Gymnasium bekamen dabei einen Einblick in die Parlamentsarbeit im Bayerischen Landtag.

Das Programm beinhaltete dabei den Besucherfilm des Bayerischen Landtags, der auf unterhaltsame Weise über das Wahlsystem, die Zusammensetzung, die Funktion und die Aufgaben der Bayerischen Volksvertretung informiert. Im Anschluss verfolgte die Besuchergruppe auf der Besuchertribüne die laufende Plenardebatte.

In der Gesprächsrunde mit der Gruppe berichtete Alex Dorow über seinen persönlichen Werdegang und betonte, wie wichtig in einer lebendigen Demokratie der Austausch miteinander ist. Auch unterschiedliche Meinungen müssen dabei akzeptiert werden können. Bei dem abschließenden Essen in der Landtagsgaststätte wurde noch eifrig weiterdiskutiert und die Eindrücke vom parlamentarischen Hochbetrieb besprochen.