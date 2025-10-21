Einblicke in Parlamentsarbeit von Alex Dorow

Der Landsberger Stimmkreisabgeordnete Alex Dorow hat am 16. Oktober 2025 eine Gruppe Senioren aus dem Augustinum in Dießen und von der Senioren-Union Landsberg im Maximilianeum empfangen. Diese bekamen dabei einen ausführlichen Einblick in die Parlamentsarbeit im Bayerischen Landtag. Nach einer Stärkung in der Landtagsgaststätte begann der informative Teil des Programms mit dem Besucherfilm des Bayerischen Landtags, der auf unterhaltsame Weise über das Wahlsystem, die Zusammensetzung, die Funktion und die Aufgaben der Bayerischen Volksvertretung informiert. Nach dieser Einführung durften die Teilnehmer die Plenardebatte auf der Besuchertribüne verfolgen. Zum Abschluss tauschte sich die Gruppe mit Alex Dorow über die unterschiedlichsten Themen aus. So wurden technische Entwicklungen angesprochen und wie schnell im Vergleich zu früher nun Entscheidungen getroffen werden.

