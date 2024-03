Einbrecher geht in einem Vereinsheim in Erpfting leer aus

Eine Person verschafft sich nachts Zugang zu einem Vereinsheim im Landsberger Stadtteil Erpfting. Beute konnte sie dabei anscheinend nicht machen.

Zu einem erneuten Einbruch kam in einem Vereinsheim im Landsberger Stadtteil Erpfting. Der Einbruch soll zwischen Donnerstagnacht, 21.45 Uhr und 7.40 Uhr am Freitagmorgen stattgefunden haben. Hierbei wurden ein Fenster und mehrere Türen beschädigt. Beute konnte der unbekannte Täter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht machen – da an der Tatörtlichkeit bereits mehrfach eingebrochen worden war, wird dort laut Polizeibericht kein Bargeld verwahrt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch