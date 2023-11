Landsberg

Einbruch in ein Kellerabteil

In einem Mehrfamilienhaus am Ziegelanger wurde in in Kellerabteil eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem Zeitraum vom 31. Oktober bis 3. November kam es zu einem Einbruch in ein Kellerabteil, eines Mehrfamilienhauses in Landsberg. Um in den Raum zu kommen, wurde die vorhandene Holztüre mit Gewalt aufgebrochen. Entwendet wurden Gegenstände im Gesamtwert von rund 200 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191-932-0 zu melden. (AZ)





