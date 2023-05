Landsberg

vor 34 Min.

Eindringliche Worte beim Festakt zum Liberation Concert in Landsberg

Plus 75 Jahre Leonard Bernstein und das DP-Orchester und 75 Jahre Israel. Zu diesem Jubiläum spricht bei einem Festakt in Landsberg unter anderem Charlotte Knobloch.

Von Dominik Stenzel

Zum 75. Mal jährte sich am Sonntag, 14. Mai, die Proklamation des Staates Israel. Nur vier Tage vor der Unabhängigkeitserklärung, am 10. Mai 1948, konzertierte der aufstrebende amerikanische Dirigent Leonard Bernstein mit dem jüdischen DP-Orchester in Feldafing und in Landsberg. Beim Festakt anlässlich dieses Doppeljubiläums sprachen unter anderem Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Israels Generalonsulin Carmela Shamir, der Holocaust-Überlebende Abba Naor und Vertreter aus Politik.

Geladene Vertreter aus Politik und Gesellschaft waren am Sonntag in den Festsaal des Historischen Rathauses gekommen. Sonia P. Beker, Tochter zweier DP-Musiker, war aus den USA angereist, genauso wie Abraham J. Peck, der im DP-Lager geboren wurde. Zudem war eine Delegation des israelischen Generalkonsulats in München zugegen.

