Eine Abfuhr für den Klimaschutzbeirat der Stadt

Plus Der Landsberger Stadtrat lehnt eine Empfehlung des Klimaschutzbeirats ab. Dabei geht es doch um erneuerbare Energien.

Der Ausbau der erneuerbaren Energie ist derzeit ein wichtiges Thema. Vor Ort könnten Kommune, Firmen oder Bürgerinnen und Bürger zur Energiewende beitragen. Auch in Landsberg? Dort gibt es einen Klimaschutzbeirat, der jetzt mit einem Beschluss zur regionalen Wertschöpfung im Rahmen der Energiewende am Veto des Stadtrats gescheitert ist.