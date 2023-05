Eine abwechslungsreiche Kunstschau in Landsberg

Landsberg

Plus Der Kunstverein HAUS24 stellt derzeit in der Säulenhalle in Landsberg aus. Die Ausstellung bietet Porträts, Landschaften und mehr.

Von Romi Löbhard

Aus einer Gruppe wurde ein Verein, aus der Künstlergruppe Haus 24 der Kunstverein HAUS24: Der Name änderte sich minimal, die Künstler blieben dieselben. Mit einer schlicht „Kunst-Ausstellung“ betitelten Schau stellen sich zehn Mitglieder plus eine Gastausstellerin erstmals in der Landsberger Säulenhalle vor. Es ist eine interessante, höchst abwechslungsreiche Ausstellung, den unterschiedlichen Herangehensweisen und Ausdrucksarten der Malerinnen und Maler geschuldet.

Gewöhnungsbedürftig sind die Porträts von Gastausstellerin Amelie Ries. Sie hat den Gesichtern tiefe, dunkle Augenhöhlen verpasst, den eher pessimistischen Eindruck jedoch mit zartflüssiger, geheimnisvoll blasser Farbe gemildert. In der Box von Barbara Rauschmair ist die Farbe nicht nur zu sehen, sondern auch noch zu riechen. Sie malt figürlich, meist in Öl, zeichnet sich aus durch genaue Beobachtung. Da liegt eine Leseratte leicht verdreht in ein Buch vertieft. Die Kinderporträts spiegeln die ganze Freude der Gemalten wider.

