Eine ausgezeichnete Feuerwehr: Landsberg erhalten Sonderpreis

Plus Die Landsberger Brandschützer erhalten für eine besondere Idee einen Preis. Bei der Jahresversammlung wird Bilanz gezogen.

Wie bereits 2021 trafen sich die Feuerwehrleute der Feuerwehr Landsberg zu ihrer Jahresversammlung in der Aula der Mittelschule. Die Stadt Landsberg vertraten Dritter Bürgermeister Felix Bredschneijder (SPD) und Feuerwehrreferent Franz Daschner. Auch dessen Vorgänger Norbert Kreuzer und einige Stadträte sowie Feuerwehrkollegen aus den Ortsteilen nahmen teil. Der Vorsitzende der Feuerwehr, Robert Peez, durfte einige Ehrenvorsitzende und Ehrenmitglieder begrüßen und bat um ein Innehalten für den verstorbenen früheren Kommandanten Josef Reich.