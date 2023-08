Eine Ausstellung im Lech-Line widmet sich Wildtieren aus Afrika

Löwen, Elefanten, Zebras und Flamingos: Der Kauferinger Fotograf Andreas Liedl zeigt in Landsberg Werke, die auf seinem Lieblingskontinent entstanden sind.

Was ist beeindruckender: Sind es die Tiere in ihrer Eleganz oder sind es die großformatigen Fotografien, die diese Schönheit festhalten und konservieren? Besuchern der frisch eröffneten, aktuellen Ausstellung im Lech-Line in Landsberg wird eine Entscheidung schwerfallen. Da sind einmal die Tiere des afrikanischen Kontinents, die Mitteleuropäer schon wegen ihrer Exotik faszinieren. Dazu kommt die Qualität des ausstellenden Fotografen Andreas Liedl, der Elefanten, Zebras, Flamingos und viele weitere afrikanische Vier- beziehungsweise Zweibeiner so perfekt in Szene gesetzt hat, dass die jeweilige Charakteristik deutlich wird, und sie sich in der Konservierung noch zu bewegen scheinen. Verstärkt wird Letzteres durch die teilweise lose Hängung von der Decke des Ausstellungsraums, wodurch die Bilder beim geringsten Luftzug zu tänzeln beginnen. Und Überraschung! Es gibt keine „Rückseite“, sondern ein zweites, anderes Bild, quasi ein Gegenüber für den Betrachter, der sich für neue Eindrücke folglich nicht von der Stelle bewegen muss.

Andreas Liedl begrüßt die Gäste der Vernissage. Foto: Romi Löbhard

„Tales of the Wild“ ist die Schau betitelt und in der Tat werden Geschichten erzählt. Dazu tragen auch die Titel bei, die Andreas Liedl seinen Bildern mitgegeben hat. Eine große Ansammlung von Flamingos feiert eine „Pink Party“, ein sehr alter Löwenmann macht „Mittagspause“ - die Gruppe Zebras hinter ihm kümmert den Herrn deshalb nicht. Ganz anders eine Elefantenfamilie: Sie haben es offensichtlich nicht gern, dass ein paar Geparden ihr erlegtes Gnu verspeisen wollen. Mit viel Getrampel und einer dabei entstehenden Staubwolke spielen sie „Party Crasher“. „Sechs Meter“: Ihr langer Hals ermöglicht es der Giraffe, fast immer den Überblick zu behalten und an Leckereien hoch oben in den Bäumen zu kommen.

Die Bilder sollen "die Bedeutung des Augenblicks erfassen"

Lieblingsmotive sind Spiegelungen von Tieren in absolut still ruhendem, seichtem Wasser. Wie eine Inszenierung wirkt eine Fotografie mit Elefant in der Mitte, flankiert von zwei Zebras. Liedl sagt selbst: „Meine Bilder sind mehr als Momentaufnahmen. Sie sind künstlerische Kompositionen, die die Bedeutung des Augenblicks erfassen.“ Die Fotografien sind oft in Schwarz-Weiß, dieses gestalterische Mittel wendete Liedl bei Tieren wie Zebras und Elefanten an, für die Farbe keine Rolle spielt, die sich selbst in Schwarz, Weiß und Grautönen präsentieren.

Andreas Liedl (Kaufering) ist Profifotograf. Besondere Freude bereiten ihm, wie er selbst sagt, Bilder wie die in der Schau gezeigten. Sein absoluter Lieblingskontinent ist Afrika, dreimal hat er sich dort bereits längere Zeit und in verschiedenen Ländern aufgehalten. Beim ersten Mal sei das wie ein „Heimkommen“ gewesen, erinnert er sich.

„Tales of the Wild: Tierfotografie von Andreas Liedl" ist zu sehen bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober, im Lech-Line in Landsberg. Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag, 12 bis 24 Uhr, sonntags bei Veranstaltungen von 18 bis 24 Uhr. Andreas Liedl spendet zehn Prozent vom Erlös verkaufter Fotodrucke an die gemeinnützige Naturschutzorganisation „African Parks“, die sich für den Schutz von Menschen und Tieren in Afrika starkmacht.

