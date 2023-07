Landsberg

Eine Ausstellung mit seltenen Glücksmomenten

Plus Eine Landsbergerin erweckt mit ihrer Ausstellung einen (fast) vergessenen Künstler wieder zum Leben. Seine Bilder hängen in vielen Wohnungen. Nicht jedem ist aber klar, wer Herbert Schneider war.

Von Alexandra Lutzenberger

Die derzeitige Ausstellung zum 99. Geburtstag von Herbert Schneider im Klostereck ist ein Beispiel dafür, wie man in Landsberg hochkarätige kleine Ausstellungen machen kann, auch wenn das Stadtmuseum geschlossen hat. Ein Gewinn. Gezeigt wird mit Herbert Schneider ein besonderer, fast vergessener Künstler, der aber eine unglaubliche Sogwirkung hatte und vielleicht immer noch hat, wenn man ihn wiederentdeckt. Herbert Schneider ist ein Maler, den man kannte in der Stadt. Er ist aber wie die Künstler Dieter O. Klama und eigentlich auch Hubert von Herkomer in Vergessenheit geraten.

Eine engagierte Landsbergerin auf Spurensuche

Die Landsbergerin Minka Ruile hat ihn mit ihrem Engagement und einer akribischen Suche wieder zum Leben erweckt und auch viele bekannte Landsberger in die Ausstellung gelockt. Die frühere Kulturamtschefin Ulla Kurz und der frühere Museumsleiter Hartfrid Neunzert sind nur zwei davon. Auch der Dokumentarfilmer Matti Bauer, der viel für den Bayerischen Rundfunk arbeitet, ist mit dabei und auch er hat seine Wurzeln im Landkreis und in der Stadt Landsberg. Klamas Witwe Ursula kommt ebenfalls zu Ehren Schneiders von Waal nach Landsberg. Ruile hat die Ausstellung zusammen mit Silvia Großkopf gehängt und hatte Unterstützung von der Stadt Landsberg. Der "Blaue Mann" wurde adrett von Carmen Celewitz ins Fenster gelegt und ebenso hat Stefanie Preiss der Ausstellung den passenden Rahmen gegeben. Wer bei der Vernissage mit dabei ist, erfährt noch ein bisschen mehr über den Künstler, denn es gibt viel zu erzählen.

