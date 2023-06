Landsberg

vor 33 Min.

Eine bunte Mischung an Malerei mit Flora und Fauna in der Säulenhalle

„art4nature“ mit einer zehnköpfige Künstlergruppe stellt in der Säulenhalle in Landsberg aus.

Plus Abstrakt, konkret, figürlich und reduziert: "art4nature" ist eine Künstlergruppe, die in der Landsberger Säulenhalle ausstellt. Und damit ist ein guter Zweck verbunden.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Flora und Fauna, abstrakt und konkret, figürlich und reduziert: In der Säulenhalle in Landsberg stellt die Künstlergruppe „art4nature“ derzeit eine bunte Mischung an Malerei in verschiedenen Stilen und Techniken aus. Das Besondere an dieser Schau: Es werden Spenden gesammelt, die der Kreisgruppe Landsberg im Bund Naturschutz zugutekommen. Die Verlosung von zwei Bildern bei der Eröffnung der Ausstellung, ebenfalls zugunsten von Bund, brachte leider nicht allzu viel ein; Ferienzeit und schönes Wetter verhinderten wohl einen besseren Besuch.

Die Organisatorin hofft auf viele Besucher und eine Verlosung

Jetzt hofft Organisatorin Jelena Nemeth auf noch möglichst viele Kunstinteressierte und Naturverbundene in den kommenden Tagen. Bei der Vernissage hatte Helmut Nebel von der Naturschutz-Kreisgruppe zwei Schwerpunkte aufgezählt, bei denen sich die Mitglieder einbringen. „Einmal pflegen wir die Moorflächen im Süden des Landkreises und die Magerrasen-/Heideflächen im Norden. Zweiter Schwerpunkt ist der Lech, wo wir Staustufen naturnah gestalten und die Auen renaturieren möchten, um das derzeit viel zu schnell abfließende Wasser wieder länger hier halten zu können.“ Dafür sei an den Ankauf von Flächen gedacht, so Nebel.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen