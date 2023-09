Landsberg

Eine der ältesten Fahrschulen Bayerns kommt aus Landsberg

Plus Die Fahrschule Strobl feiert am 1. Oktober ihr 100-jähriges Bestehen. In den Anfangsjahren stand die Fahrzeugtechnik im Mittelpunkt. Blick in Vergangenheit und Heute.

Von Thomas Wunder

Auf dem Esstisch von Marianne und Manfred Strobl aus Landsberg hat an diesem Nachmittag nicht mehr viel Platz. Er ist vollgepackt mit Erinnerungen: Fotoalben, Bücher, eine historische Plakette, Plakate, Wimpel und vieles mehr. Marianne Strobl hat sozusagen das Archiv geöffnet. Und das birgt einige Schätze. Mehr aber noch die Erinnerungen des Ehepaars an 100 Jahre Fahrschule Strobl. Von den Anfangszeiten im Hinteranger, der Sorge um die Prüflinge oder die Übergabe der Fahrschule an Herrmann Schmid im Jahr 2006. Unsere Redaktion haben sie auf eine Reise in die Vergangenheit mitgenommen.

Die erste deutsche Fahrschule wurde zwar 1904 in Aschaffenburg gegründet, doch erst mit der Ausbildungs-Verordnung vom 1. März 1921 wurde die Erlaubnis zur Fahrausbildung von der oberen Verwaltungsbehörde geregelt. Von diesem Zeitpunkt an sprach man offiziell von Fahrlehrern und Fahrschulen. Die Fahrschule Strobl wurde als eine der Ersten in Bayern am 1. Oktober 1923 in Landsberg gegründet. Johann Nepomuk und sein Neffe Max Strobl, der Vater von Manfred Strobl, betrieben im Hinteranger eigentlich eine Autowerkstatt. Der Landsberger Autor Walter Drexl bezeichnete sie in seinem Buch „Politik und Alltag. Landsberg 1920-1948“ als Pioniere der Motorisierung.

