Eine der größten PV-Freiflächenanlagen der Region ist am Netz

Die Stadtwerke Landsberg wollen bei Friedheim Strom für 2400 Haushalte erzeugen. Im Oktober waren Module gestohlen worden.

Die Stadtwerke Landsberg haben jetzt offiziell eine der größten Fotovoltaik-Freiflächenanlagen in der Region in Betrieb genommen. Die neue Anlage, gelegen im Stadtteil Friedheim, erstreckt sich laut einer Pressemeldung über eine Fläche von 7,1 Hektar und weist eine Leistung von 6,6 Megawattpeak auf. Mit insgesamt 11.766 monokristallinen Modulen, die sich durch einen hohen Wirkungsgrad auszeichnen, wird die Anlage voraussichtlich bis zu 7,3 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr produzieren.

Diese Leistung trägt erheblich zur Verringerung der CO₂-Emissionen in der Region bei, teilen die Stadtwerke mit. Die Energieerzeugung der Anlage erfolge durch 18 Wechselrichter mit einer Leistung von jeweils 350 Kilowatt. Zur Infrastruktur gehören auch zwei Trafostationen und eine Übergabestation. Ein innovatives Merkmal der Anlage besteht laut Pressemeldung darin, dass einige Solarmodule als bifaziale Modelle installiert wurden. Dies ermögliche, dass nicht nur die direkte Einstrahlung der Sonne genutzt wird, sondern auch das reflektierte Sonnenlicht von der Bodenoberfläche. Durch diesen Ansatz könne die Rückseite der Module zusätzlichen Strom erzeugen. Das Projekt laufe Hand in Hand mit der Entwicklung eines grünen Fernwärmenetzes und der Förderung der Elektromobilität.

Alexander Adelwarth (links), Teamleiter Service ÖKO-HAUS GmbH, und Thomas Schneider, Abteilungsleitung Erzeugungsanlagen/Kläranlage bei den Stadtwerken Landsberg bei der Inbetriebnahme der Fotovoltaikanlage bei Friedheim. Foto: Stadtwerke Landsberg

Die optimale Anbindung an das Netz der LEW Verteilnetz GmbH gewährleistet, dass die generierte Energiemenge ohne Schwierigkeiten aufgenommen werden kann, heißt es in der Pressemitteilung. Diese Energiekapazität habe das Potenzial, jährlich den Strombedarf von etwa 2400 Haushalten zu decken, was einer Reduktion von rund 4600 Tonnen CO₂-Emissionen entspricht. Ein besonderes Augenmerk legen die Stadtwerke auf den Naturschutz. Ein Großteil der Flachlandmähwiese werde erhalten bleiben und um die Anlage herum werden heimische Sträucher gepflanzt, die einen neuen Lebensraum für Insekten, Vögel und weitere Tierarten bieten.

"Die Herausforderungen, die sich durch unerwartete Diebstähle im Bauverlauf ergaben, konnten erfolgreich gemeistert werden, auch wenn das zusätzliche Aufgaben für unser Team erzeugte. Wir konnten die Fotovoltaikanlage dennoch planmäßig und ohne weitere Komplikationen in Betrieb nehmen“, sagt Helmut Maier, Abteilungsleitung Planung/technisches Büro der Stadtwerke und Projektleiter für den Bau der Anlage bei Friedheim. Nach dem Vorfall im Oktober 2023, bei denen unbekannte Täter 600 Solarmodule im Wert von rund 70.000 Euro entwendeten, seien umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. (AZ)