Landsberg

13:03 Uhr

Eine Flatterulme für die Baumallee im Landsberger Westen

Plus Die Baumallee im Landsberger Westen erhält Zuwachs. Welche Bäume dort zu sehen sind.

Von Hertha Grabmaier Artikel anhören Shape

„Schöner kann man die Natur den Kindern nicht nahebringen“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl vor dem Spielplatz in der Hainbuchenstraße in Landsberg. Dort, im Landsberger Westen, übergab sie zusammen mit dem Leiter des Forstamts Michael Siller und Mario Düchs vom Referat Stadtgrün, das Arboretum symbolisch an die drei Schulleiterinnen Elke Arle (Schule an der Platanenstraße), Sandra Fuchs (Grundschule Erpfting) und Heike Heck (Spitalplatz Schule).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

